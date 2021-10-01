كيروش يعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يعقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل في إطار الاستعدادات لمباراتي ليبيا في إطار تصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأفاد بيان اتحاد الكرة المصري، أن كيروش سيتحدث عن استعدادات الفريق لمباراتي ليبيا والمقرر لها الشهر الحالي في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري تدريباته غدًا السبت بعد خوض مباراة ودية ضد منتخب ليبيريا مساء الخميس، وانتهت لصالح منتخب "الفراعنة" بهدفين دون رد.

وكان كارلوس كيروش أعلن قائمة المنتخب المصري والتي شهدت عدة مفاجآت لعل أبرزها استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" إلى جانب عودة أحمد. (طالع تفاصيل قائمة منتخب مصر)

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يمتلك أربع نقاط في رصيده من مباراتين بالفوز على أنجولا بهدف دون رد والتعادل ضد الجابون بنتيجة (1-1)، في المقابل يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط.