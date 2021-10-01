بالفيديو.. رأسية حجازي تمنح اتحاد جدة التقدم الثاني في الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سجل أحمد حجازي، الهدف الثاني لفريقه اتحاد جدة خلال المباراة التي تجمعه اليوم الجمعة بنظيره أهلي جدة في ديربي مدينة جدة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

وحول أحمد حجازي في الدقيقة 80 ركنية وصلته من يمين الملعب برأسه لهدف ثاني لفريقه في مرمى الأهلي.

وكان الاتحاد قد تقدم بهدف في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق لاعبه حمدان الشمراني في كرة كاد يُسجلها أحمد حجازي.

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