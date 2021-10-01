تقارير تركية تكشف.. مصير مصطفى محمد وموقف بوردو الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تركية، إن بوردو الفرنسي مازال متمسكا بالتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي ويمكن أن يقوم بمحاولة ثانية في يناير القادم.

وأوضحت صحيفة "فوتو ماك" التركية أن بوردو حتى بعد البداية غير الجيدة من جانب مصطفى محمد للموسم، مازال لديه رغبة في التعاقد مع الدولي المصري.

حاول بوردو التعاقد مع مصطفى محمد في موسم الانتقالات الصيفية، لكنه لم يتمكن من اتمام الصفقة نظرا لعدم توصل جالاتا سراي لاتفاق مع الزمالك المالك الفعلي لعقد اللاعب.

ويرغب جالاتا سراي في الاحتفاظ بحقه في شراء عقد مصطفى محمد لأخر لحظة، خاصة إذا تقدم بوردو بعرض جيد من أجل الحصول على خدمات اللاعب وفي هذه الحالة سيقوم بتفعيل بند حق الشراء.

ويمكن لجالاتا سراي ضم مصطفى محمد مقابل 4 مليون دولار قبل نهاية ديسمبر الجاري، فيما يحق له الاحتفاظ باللاعب معار من الزمالك حتى نهاية الموسم.

عانى مصطفى محمد خلال الموسم الحالي، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف، بعدما فشلت صفقة انتقاله للدوري الفرنسي في اللحظات الأخيرة.