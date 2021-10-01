قبل مواجهة برشلونة.. يد الزمالك تسحق 6 أكتوبر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

واصل فريق الزمالك سلسله إنتصاراته في مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بعد فوز كبير على 6 أكتوبر.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره 6 اكتوبر بنتيجة كبيرة 45-26، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري المحترفين لكرة اليد، على صالة 6 أكتوبر.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 22 -13.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده في صدارة المسابقة إلى النقطة الـ16، بينما أصبح رصيد فريق 6 أكتوبر 7 نقاط.

ويقام دوري المحترفين لكرة اليد هذا الموسم، على ثلاثة مراحل، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة مكونة من 4 فرق تقام على دورتين مجمعتين، يتم من خلالهم تحديد بطل المسابقة.

وسوف يلتقي الزمالك مع نظيره برشلونة في دور الثمانية من مسابقة كأس العالم للأندية لكرة اليد ( السوبر جلوب ) يوم الأربعاء المقبل، المقرر إقامتها في أكتوبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.