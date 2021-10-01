بعثة الزمالك تُسافر إلى كينيا على 3 مراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الإداري لفريق الزمالك، منتصر الرملاوي، إن بعثة ناديه التي سُتغادر إلى دولة كينيا ستسافر على ثلاثة مراحل.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره توسكر الكيني، يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور 23 من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المدير الإداري لفريق الزمالك، عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، إلى أن الوفد الأول من بعثة ناديه سيضم كلاً من إدري شؤون اللاعبين، أحمد إبراهيم ورئيس الجهاز الطبي، محمد أسامة بجانب "شيف" خاص وسيسافرون يوم 10 أكتوبر الجاري.

وأوضح الرملاوي، أن باقي أفراد البعثة سيسافرون إلى دولة كينيا يوم 11 من أكتوبر ثم سيُسافر وفد ثالث يضم اللاعبين الدوليين عقب عودتهم من منتخباتهم يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان المدير الفني الفرنسي للزماك، باتريس كارتيرون، قد فضّل سفر فريقه مبكرًا إلى دولة كينيا ليتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب قبل المباراة.