مصدر لمصراوي: أحمد فتحي لن يعترض على منح شارة القيادة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أبدى أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز سعادته الشديدة بالعودة من جديد لتمثيل منتخب بلاده في هذا التوقيت الصعب من التصفيات الإفريقيه المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ .

وقال مصدر مقرب من أحمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فتحي سوف ينتظم في معسكر المنتخب الوطني غدا بصورة طبيعية.

وأضاف أن فتحي لن يتحدث عن أمر شارة القيادة ومنحها لزميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأشار إلى أن فتحي يعي تمامًا المرحلة الدقيقة والصعبة للمنتخب وضرورة توفير الهدوء والاستقرار لتحقيق الفوز في مواجهتي ليبيا بالتصفيات الإفريقية لصدارة المجموعة.

وأوضح، أن فتحي صاحب تاريخ طويل مع المنتخبات الوطنية ولن يكون يوما سببا في أزمة ويسعى لمساعدة بلاده نحو تحقيق حلم التأهل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش القائمة النهائية التي ستستكمل معسكر الفريق من أجل مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

واستبعد المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر مجموعة من اللاعبين بعد خوض مباراة ليبيريا، وذلك قبل أن ينضم المحترفون للقائمة الأسبوع المقبل.

ولعب المنتخب المصري أمام ليبيريا وتمكن من الفوز بنتيجة 2-0، وسجل هدفي المباراة محمد شريف.

وانضم إلى قائمة المنتخب المصري ياسر إبراهيم وأحمد فتحي، رغم عدم وجودهما في القائمة الأولية.