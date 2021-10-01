كلوب جوارديولا وسنوات التنافس الشريف تبحث عن فك "التعادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

منذ 2013 وحتى الآن، لم يتنافس بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، والسابق لبايرن ميونيخ مع أي مدرب أكثر من يورجن كلوب سواء في بوروسيا دورتموند أو ليفربول.

خلال 21 مباراة في مختلف المنافسات، استطاع كل مدرب أن يفوز 9 مباريات بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وذلك وفقا لرصد الأرقام من جانب موقع "ترانسفر ماركت"، ليظهر التكافؤ الكبير بينهما في النتائج.

بالرغم من أن بيب جوارديولا كان صاحب الحظ الأوفر في التتويج بالبطولات، لكنه واجه منافسة قوية مع جانب كلوب على مختلف المستويات مع مستوى إنفاق أقل بكثير.

لم يخل التاريخ بين يورجن كلوب وبيب جوارديولا من انتقادات، لكن بالرغم من ذلك أكد كل منهما على احترام الآخر.

كلوب دائم الانتقاد لسياسات بعض الأندية على رأسها مانشستر سيتي وتشيلسي بسبب الإنفاق الضخم على التعاقدات، وقال في الصيف الماضي: "يسمح لنا بانفاق من نكسب من أموال، لكن يبدو أنهم ينفقون بلا حدود".

لكن جوارديولا رد عليه قائلًا: "بعض ملاك الأندية يبحثون عن جمع الأرباح، ونحن ملاك نادينا لا يرغبون في أي أرباح، لذا هم لا يرغبون في الاستثمار بالفريق، بينما نحن نستثمر فيه قدر الإمكان".

قبل مواجهة مان سيتي وليفربول مساء الأحد المقبل قال كلوب في المؤتمر الصحفي: "إنها حقا مباراة مميزة على مدار الموسم، كل عام، دائما ما تكتسب نفس القيمة، تمنح الكثير من الحماس، وإن لم تصل لأفضل مستوى ممكن ففريق مان سيتي سيكون صعب".

وتابع: "يجب أن نكون في أفضل حالة ممكنة من أجل الحصول على فرصة أمام مانشستر سيتي، هم أفضل فريق في أوروبا خلال الوقت الحالي".

أما جوارديولا فقال في المؤتمر الصحفي: "فريق كلوب جعلني مدرب أفضل، إنه يضعني في مستوى آخر، لكي أفكر في المنافسة وأثبت نفسي كمدرب، وأحاول أن أحقق الفوز أمامهم".

وأضاف: "لهذا السبب أنا مستمر في هذا المجال، بعض المدربين، ويورجن كلوب من بينهم، يتحدونك لكي تتخذ خطوة إلى الأمام".