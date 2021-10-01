بيراميدز يتفوق على الزمالك ويحسم صفقته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن نادي بيراميدز توصل لاتفاق مع مسئولي الوداد البيضاوي تم من خلاله الحصول على خدمات وليد الكرتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "هسبورت" المغربية، فإن وليد الكرتي وقع مساء أمس الخميس على عقد انتقاله لبيراميدز.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن المفاوضات بين إدارتي بيراميدز والوداد استمرت شهور قبل أن تتوقف للاختلاف لأسباب مادية.

وسيصبح وليد الكرتي الصفقة السادسة لصالح بيراميدز في الصيف الحالي بعد ضم كل من: فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - حسين السيد - هشام محمد - عبد الله مجدي.

جدير بالذكر أن وليد الكرتي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.