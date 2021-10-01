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مصدر لـ"الخليج 365": القياسات البدنية سبب استبعاد شريف وأفشة من المنتخب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر أسباب استبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من معسكر "الفراعنة" لمواجهتي ليبيا.

كيروش أعلن قائمة مصر بمفاجأة ضخمة باستبعاد الثنائي على غير المتوقع، ليثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير.

المصدر أكد لـ"الخليج 365" أن أفشة وشريف خضعا للقياسات البدنية مثل كل لاعبي المنتخب، لتثبت تعرضهما لإجهاد شديد.

وأشار المصدر إلى أن كيروش أوصى بإعفاء شريف وأفشة من مواجهتي ليبيا نظراً لأنهما أكثر اللاعبين تعرضاً للإجهاد وفقاً للقياسات البدنية التي أجريت لهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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