من هو معلق مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 بقناة SSC؟

تعرف على معلق مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022، المقرر لها يوم الخميس المقبل 7 أكتوبر 2021 في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية (المرحلة النهائية).

وأعلن الفيفا إقامة مباراة عمان واستراليا على الأراضي القطرية في العاصمة الدوحة بسبب تداعيات فيروس كورونا في سيدني.

وينطلق لقاء عمان واستراليا مساء يوم الخميس 7 أكتوبر في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت سلطنة عمان.

يحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن منتخب اليابان ثالث الترتيب، بينما يتصدر منتخب استراليا برصيد 6 نقاط مع 4 أهداف، دون اهتزاز شباكه بأي هدف على عكس جميع منتخبات المجموعة الثانية.

وفازت سلطنة عمان تحت قيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش على اليابان خارج قواعدها في المباراة الافتتاحية، وسجل هدف الفوز الوحيد عصام الصبحي، إلا أنها أخفقت في الصمود أمام السعودية في الجولة الثانية، وخسرت بهدف نظيف للاعب صالح الشهري رغم استضافتها للمباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس.

أما المنتخب الاسترالي فقد أظهر مستوى هجومي ودفاعي متميز خلال أول جولتين أمام الصين وفيتنام، ولن تكون مواجهته بالسهلة أبدًا على المنتخب العماني.

وخسر المنتخب العماني في آخر مواجهتين له أمام أستراليا (صفر/4 عام 2015 وصفر/5 عام 2018)، ولم تنجح سلطنة عمان في الفوز على استراليا سوى مرة يتيمة، كانت يوم 11 نوفمبر 2011 بهدف دون رد ضمن تصفيات كأس العالم 2014، وسجل الهدف الاسطورة عماد الحوسني.

من هو معلق مباراة عمان واستراليا؟

أكد الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» هوية معلق مباراة منتخب عمان ضد منتخب استراليا قبل 8 أيام من موعد المباراة، ووقع الاختيار على المعلق الرياضي السعودي «عبد الله الغامدي».

وستقوم القناة الرياضية العمانية بنقل المباراة في البث المباشر الأرضي، مع نقل الاستوديو التحليلي للمباراة عبر البث المفتوح بالنايل سات كما حدث في المباراتين الماضيتين أمام اليابان والسعودية.

ويسعى منتخب عمان لاستغلال اجهاد عناصر المنتخب الاسترالي الذين سيقطعون مسافة طويلة للقدوم إلى العاصمة القطرية هذا الأسبوع.

وقرر الاتحاد العماني لكرة القدم إقامة معسكر مغلق في الدوحة منذ نهاية شهر سبتمبر للاستعداد على أعلى مستوى لمواجهة استراليا.

ولعب منتخب عمان مباراة تحضيرية ودية أمام نيبال خلال تواجده في قطر الأسبوع الماضي، انتهت لصالحه بنتيجة 2/7 يوم 26 سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر تعرض عمان للخسارة من استراليا في 5 مباريات سابقة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، ومباراة واحدة بفوز عمان.