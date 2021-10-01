من هو معلق مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 بقناة SSC؟

تعرف على معلق مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر لها في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الأولى بالمرحلة النهائية، يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد مباراة العراق ولبنان، لتكون يوم الخميس 7 أكتوبر في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت مصر.

يحتل المنتخب العراقي المركز السادس في ذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية بعد تعادله مع كوريا الجنوبية ثم خسارته أمام إيران في أول جولتين مطلع شهر سبتمبر الماضي.

واهتزت شباك منتخب العراق بـ 3 أهداف أمام إيران ما تسبب في تذيل الفريق بفارق الاهداف عن منتخب لبنان صاحب المركز الخامس بفضل تعادله مع الإمارات في الافتتاح وخسارته بهدف يتيم أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية.

من هو معلق مباراة العراق ولبنان؟

أعلن الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» هوية معلق مباراة منتخب العراق ضد منتخب لبنان قبل 8 أيام من موعد المباراة، ووقع الاختيار على المعلق الرياضي السعودي «محمد الخامسي».

ولن يكون من مصلحة منتخب العراق التعادل أمام لبنان، فلا بديل لفريق أسود الرافدين عن الفوز إذا ما أراد العودة لمضمار المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وسيلعب منتخب العراق في الجولة الرابعة يوم 12 أكتوبر أمام الإمارات، أما منتخب لبنان فسيواجه المنتخب السوري في ديربي الشام بنفس اليوم.