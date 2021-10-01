البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الاهلي والاتحاد في الدوري السعودي بث يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021.

يفتح استاد الأمير عبدالله الفيصل أبوابه لاستقبال ديربي جدة بين الاتحاد وضيفه الاهلي للمرة الـ 95 على مدار تاريخ الدوري السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة بموسم 2021/2022.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة ديربي جدة التاريخي على استاد الأمير عبدالله الفيصل وبحضور الجماهير، ليكن بمثابة الافتتاح بعدما انتهت عمليات التجديد التي استغرقت 9 سنوات كاملة.

ويدخل الاتحاد مباراة الديربي بحالة جيدة، حيث حقق 5 انتصارات متتالية بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الفيحاء، وتعادل مرة واحدة، وكانت في الجولة الماضية أمام التعاون.

ويأمل الاتحاد مواصلة نتائجه الايجابية تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا بتحقيق الانتصار السادس له هذا الموسم، والذي سيضمن له صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن نادي ضمك الذي انتصر أمس على الرائد بهدفين نظيفين.

ويتواجد العميد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 13 نقطة، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 5 مرات كثاني أقوى خط دفاع بعد الفيحاء.

في المقابل، استمرت معاناة الاهلي في الجولة الماضية بتلقيه الهزيمة الأولى على يد الفيحاء، وقبل ذلك وقوع في فخ التعادل 5 مرات متتالية، ليظل حتى الآن دون أي انتصار.

وتعد مباراة الديربي بمثابة الفرصة الذهبية للمدرب بيسنيك هاسي لتعديل مسار الاهلي في دوري المحترفين، لما تحمله من أهمية كبرى على المستوى المعنوي.

ويقبع الراقي في المركز الـ12 بجدول الترتيب وفي رصيده 5 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف فقط في ظل غياب النجم عمر السومة الذي عاد من الإصابة مؤخرًا، بينما اهتزت شباكه 8 مرات.

يذكر ان الاهلي فشل في تحقيق الانتصار على الاتحاد في الموسم الماضي حيث انتهى لقاء الذهاب بفوزٍ هو الأول للعميد من 8 مواسم، فيما انتهت موقعة الإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتاريخيًا، التقى الفريقين 27 مرة في دوري المحترفين الذي أنطلق في عام 2008، فاز الاهلي في 11 مناسبة، مقابل 7 انتصارات لفريق الاتحاد، بينما سيطر التعادل على 8 مباريات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والاهلي اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي على قناة Ssc 1 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي».

الاتحاد 2-0 الاهلي

استاد الأمير عبدالله الفيصل – جدة

الدوري السعودي (الجولة 7)

انتهت

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

تشكيلة الاتحاد الاساسية اليوم: مارسيلو جروهي – مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد – عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي – عبدالرحمن العبود – إيجور كورنادو – فهد المولد – رومارينيو.

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: محمد العويس – محمد خبراني – دانكلير لويس – عبدالباسط هندي – إزجان أليوسكي – علي الأسمري – فيليب – محمد المجحد – الحسن نداو – عمر السومة – عبدالرحمن غريب.

احداث مباراة الاتحاد والاهلي

17:20 GMT | صافرة بداية المباراة.

الاتحاد يلعب على يمين الشاشة بالزي التقليدي الأصفر والأسود، على الجهة المقابلة يلعب الاهلي بالزي البديل المينت جرين.

الدقيقة 7 | انحصار الكرة في منتصف الملعب، ولا وجود لهجمات خطرة حتى الآن.

الدقيقة 10 | ضربة حرة مباشرة لصالح الاهلي في مواجهة المرمى.

الدقيقة 12 | عمر السومة تولى تنفيذها وسدد كرة في زاوية جروهي ليتصدى لها بسهولة.

الدقيقة 17 | اووووه.. عبدالرحمن العبود كان قريب للغاية من افتتاح التسجيل لفريق الاتحاد، حينما استلم تمريرة أحمد حجازي من الجهة اليمنى واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يطلق تصويبة أرضية تصدى لها العويس ببراعة.

الدقيقة 21 | توقف اللعب لمدة دقيقتين بسبب إصابة مدافع الاهلي دانكلير لويس بعد احتكاك مع رومارينيو، عاد بعدها المدافع البرازيلي سليم مُعافى.

الدقيقة 24 | إيجور كورنادو يتولى تنفيذ ضربة حرة مباشرة لصالح الاتحاد من على مسافة 25 ياردة تقريبًا، وسددها مباشرة باتجاه المرمى ولكن العويس كان لها بالمرصاد.

الدقيقة 27 | البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب مدافع الاهلي إزجان أليوسكي.

الدقيقة 30 | إزجان أليوسكي يتألق بروعة ويحرم العبود من تمريرة إيجور كورنادو السحرية بإبعادها في التوقيت المثالي.

الدقيقة 34 | السومة يمهد كرة إلى المجحد على حدود منطقة الجزاء حاول الأخير مباغتة مارسيلو جروهي بتسديدة خادعة، ولكنها علت المرمى وخرجت إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 37 | المجحد يرسل كرة عرضية أرضية قوية من الجهة اليمنى مرت من الجميع؛ كانت تحتاج إلى لمسة لمعانقة شباك جروهي.

الدقيقة 42 | الاهلي يتحصل على الركنية الثالثة بعدما أبعد المالكي عرضية السومة من أمام المجحد.

الدقيقة 42 | اوووه.. العارضة تحرم الاهلي من الهدف الأول بعدما قابل أليوسكي الكرة العرضية من الركنية بتسديدة على الطائر ارتطمت في علي الأسمري وتحولت باتجاه المرمى.

الدقيقة 43 | ضربة حرة مباشرة لصالح الاتحاد من مكان جيد بعد تدخل قوي من براداريتش على فهد المولد.

الدقيقة 43 | بطاقة صفراء على فيليب براداريتش بسبب تدخله الأخير.

الدقيقة 44 | إيجور كورنادو يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عرضية داخل المنطقة، ولكن مدافع الاهلي أبعدها عن منطقة الخطر.

الدقيقة 45 | حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع.

الدقيقة 45+1 | كورنادو يرسل تصويبة خادعة من مسافة بعيدة فشل العويس في الإمساك بها لتتحول إلى الركنية، هي الأولى للراقي في المباراة.

الدقيقة 45+3 | عبدالرحمن غريب يمر بروعة من كريم الأحمدي ويدخل منطقة الجزاء بسرعة كبيرة ليسدد كرة قوية بباطن القدم ارتطمت في حجازي ومرت بعيدة.

الدقيقة 45+4 | صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

الشوط الثاني

تأخر بداية الشوط الثاني قرابة الـ10 دقائق بسبب عطل في تقنية الفيديو.

18:37 GMT | بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50 | جوووووووووووووول.. حمدان الشمراني يشعل الديربي ويسجل الهدف الأول لصالح الاتحاد.

قصة الهدف | ضربة حرة مباشرة على الجهة اليمنى تولى إيجور كورنادو تنفيذها وأرسل كرة عرضية مرت من الجميع ووجدت الشمراني على القائم البعيد ليضربها رأسية في شباك العويس.

الدقيقة 57 | بطاقة صفراء على لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد.

الدقيقة 58 | التبديل الأول في المباراة لصالح الاهلي بخروج محمد المجحد ودخول حسين المقهوي.

الدقيقة 65 | اوووووه.. عمر السومة كان قريب من تعديل النتيجة لصالح الاهلي بعدما سدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة تألق جروهي في التصدي لها وأبعدها إلى الركنية بصعوبة.

الدقيقة 69 | الاهلي يواصل ضغطه من أجل تعديل النتيجة.. حيث أرسل حسين المقهوي كرة عرضية قابلها السومة برأسية رائعة تصدى لها جروهي وأبعدها إلى ركنية جديدة.

الدقيقة 71 | التبديل الأول لصالح الاتحاد بخروج فهد المولد ودخول برونو هنريكي.

الدقيقة 75 | التبديل الثاني للعميد بخروج عبدالإله المالكي ودخول عبدالعزيز الجبرين.

الدقيقة 78 | تبديلان دفعة واحدة لصالح الاهلي بدخول زياد الجهني وسلمان المؤشر بدلًا من على الأسمري ومحمد الخبراني.

الدقيقة 79 | جوووووووووووووول.. أحمد حجازي يحرز الهدف الثاني للعميد برأسية قوية.

قصة الهدف | ضربة ركنية على الجهة اليمنى تولى تنفيذها المتخصص كورنادو وأرسلها عالية ارتقى لها حجازي فوق الجميع وضربها رأسية قوية لترتطم في العارضة وتستقر داخل الشباك.

الدقيقة 83 | بطاقة صفراء على لاعب الاتحاد برونو هنريكي.

الدقيقة 84 | التبديل الثالث لصالح الاتحاد بخروج رومارينيو ودخول يوسف نياكيتي.

الدقيقة 90 | حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع.

الدقيقة 90+1 | بطاقة صفراء على مهاجم الاتحاد يوسف نياكيتي.

الدقيقة 90+1 | بطاقة صفراء على لاعب الاهلي زياد الجهني.

الدقيقة 90+5 | العويس يتألق من جديد ويحرم الاتحاد من الهدف الثالث بعدما تصدى لتسديدة العبود من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 90+5 | صافرة نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الاهلي بهدفين نظيفين في ديربي جدة الكبير.