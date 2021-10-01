من هو معلق مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 بقناة SSC؟

تعرف على معلق مباراة كوريا الجنوبية وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر لها في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية، يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، موعدًا لإقامة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في ثالث مباريات كلا الفريقين في التصفيات النهائية.

ويحتل المنتخب السوري المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة تحصل عليها من تعادل صعب بنتيجة 1/1 أمام الامارات بعد سقوطه في الافتتاح بهدف دون رد أمام إيران التي تتصدر بست نقاط.

ويأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع العراق 0/0 وفوزه على لبنان بهدف دون رد مطلع الشهر الماضي.

من هو معلق مباراة سوريا وكوريا الجنوبية؟

أعلن الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» هوية معلق مباراة سوريا وكوريا الجنوبية قبل 8 أيام من موعد المباراة، ووقع الاختيار على المعلق الرياضي السعودي «خالد المديفر».

وستلعب مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، الساعة 15:00 بتوقيت العاصمة السورية دمشق.

ويسعى المنتخب السوري لتحسين وضعيته في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعودة ولو بنقطة من كوريا الجنوبية قبل قمة الشام أمام لبنان يوم 12 أكتوبر لحساب الجولة الرابعة.