شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي.. الشمراني وحجازي حسموها للعميد

شاهد فيديو اهداف مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والاهلي في الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021.

حسم ثنائي قلب الدفاع الشمراني وحجازي الانتصار لصالح الاتحاد على الاهلي في مباراة ديربي جدة بنتيجة (2-0)، التي أقيمت ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة ديربي جدة التاريخي على استاد الأمير عبدالله الفيصل وبحضور الجماهير، ليكن بمثابة الافتتاح بعدما انتهت عمليات التجديد التي استغرقت 9 سنوات كاملة.

وجاءت بداية الشوط الأول هادئة بين الفريقين حتى الدقيقة (17)، والتي شهدت أول فرصة خطيرة لصالح الاتحاد عن طريق عبدالرحمن العبود الذي استلم تمريرة حجازي من الجهة اليمنى واقتحم منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها العويس ببراعة.

ورد الاهلي بفرصة في الدقيقة (34)، حينما مهد عمر السومة كرة إلى محمد المجحد على حدود منطقة الجزاء، حاول الأخير تسديدها ساقطة في شباك جروهي ولكنها علت المرمى وخرجت إلى ضربة مرمى.

وضغط الراقي على الاتحاد في الدقائق المتبقية من الشوط، وكاد يخطف الهدف الأول في الدقيقة (42)، لولا العارضة التي ردت تسديدة إزجان أليوسكي التي ارتطمت في زميله على الأسمري وتحولت باتجاه المرمى.

وحاول إيجور كورنادو مباغتة محمد العويس في ثاني فرص الاتحاد بتسديدة من مسافة بعيدة، فشل الحارس السعودي في التعامل معها لتخرج إلى ضربة ركنية مرت بسلام، وانتهى بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وتأخرت انطلاقة الشوط الثاني لأكثر من 10 دقائق بسبب عطل في تقنية الفيديو، وبعد انطلاقته بعشر دقائق نجح حمدان الشمراني في خطف هدف التقدم الأول لنادي الاتحاد بعد ضربة حرة مباشرة على الجهة اليمنى تولى إيجور كورنادو تنفيذها وأرسل كرة عرضية مرت من الجميع ووجدت المدافع السعودي على القائم البعيد ليضربها رأسية في شباك العويس.

خرج بعدها نادي الاهلي من مناطقه وكان قريب من إدراك هدف التعادل في مناسبتين عن طريق نجمه عمر السومة، ففي الدقيقة (65)، سدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة تألق جروهي في التصدي لها وأبعدها إلى الركنية بصعوبة.

وعند الدقيقة (69)، أرسل حسين المقهوي كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها السومة برأسية رائعة تصدى لها جروهي وأبعدها إلى ركنية جديدة.

وقضى المدافع الدولي المصري أحمد حجازي على آمال الاهلي في العودة بالنتيجة، بعدما أحرز الهدف الثاني لصالح العميد في الدقيقة (79)، بعدما اترتقى فوق إزجان أليوسكي وقابل عرضية كورنادو من الركنية برأسية قوية ارتطمت في العارضة واستقرت داخل الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع حرم العويس عبدالرحمن العبود من إضافة الهدف الثالث لصالح الاتحاد، لتنتهي المباراة بفوز الأخير على الراقي بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة، انفرد الاتحاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك، في المقابل ظل الاهلي دون انتصار حتى الآن ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الـ13، جمعها من 5 تعادلات.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي