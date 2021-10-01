الآن | تقنية الفيديو تؤخر الشوط الثاني بين الاتحاد والاهلي في ديربي جدة لأكثر من 10 دقائق!

تسببت تقنية الفيديو «الفار» في تأخر انطلاقة الشوط الثاني بين الاتحاد والاهلي في ديربي جدة الذي يقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل لأول مرة منذ 9 سنوات، ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين.

ودخل لاعبو الفريقين وحكم المباراة إلى أرض الملعب بعد انتهاء مدة استراحة ما بين الشوطين، ولكن فوجئ الجميع باتجاه الحكم إلى مراقب المباراة ومن ثم دار نقاش مطول بين الثنائي.

وتبين بعد ذلك أن مراقب المباراة أخبر الحكم محمد الهويش أن هناك عطل فني في تقنية الفيديو، واستمرت محاولات إصلاحه لمدة 10 دقائق ولكن دون جدوى.

واستدعى حكم المباراة مدرب فريق الاتحاد كوزمين كونترا ومدرب الاهلي بسينك هاسي لإخبار الثنائي بإن الشوط الثاني سيدار بدون تقنية الفيديو وهو ما وافق عليه الطرفين.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة ديربي جدة التاريخي على استاد الأمير عبدالله الفيصل وبحضور الجماهير، ليكن بمثابة الافتتاح بعدما انتهت عمليات التجديد التي استغرقت 9 سنوات كاملة.