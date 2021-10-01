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تعرف على جدول ترتيب الدوري القطري QNB بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 5، والتي شهدت تفوق السد على العربي برباعية نظيفة في مباراة القمة على ملعب حمد الكبير بالعاصمة الدوحة.
وحقق فريق السد فوزًا كبيرًا على مضيفه العربي قوامه أربعة أهداف دون رد ليواصل تصدر جدول ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الدحيل بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباريات الجولة الخامسة يوم غد السبت.
ويحتل نادي الغرافة المركز الثالث برصيد 9 نقاط ولديه مباراة قوية أمام نادي قطر يوم غد السبت 2 أكتوبر، إذا ما استطاع الفوز بها سيُعادل رصيد نقاط الدحيل الذي لعب 4 مباريات.
وشهدت مباراة السد والعربي تسجيل 4 أهداف خلال الشوط الثاني فقط، وبدأ المهرجان في الدقيقة 59 عن طريق الجزائري بغداد بونجاح بمتابعة لتسديدة سقطت من الحارس، قبل أن يسجل حسن الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتصويبة قوية من 25 ياردة تقريبًا.
وفي الدقيقة 74 عاد بونجاح ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد حصوله على تمريرة بينية ضربت خط الدفاع من أكرم عفيف.
وبصم الغاني أندريه أيو على الهدف الرابع للسد من ركلة جزاء تحصل عليها أكرم عفيف في الدقيقة 81.
وخسر نادي العربي المركز الثالث بفارق الأهداف عن الغرافة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين أمام الدحيل والسد.
جدول ترتيب الدوري القطري QNB بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 5
- السد 15 نقطة
- الدحيل 12 نقطة
- الغرافة 9 نقاط
- العربي 9 نقاط
- الوكرة 5 نقاط
- السيلية 4 نقاط
- أم صلال 3 نقاط
- الاهلي الدوحة 3 نقاط
- الريان 3 نقاط
- الخور 3 نقاط
- الشمال 3 نقاط
- نادي قطر نقطة واحدة
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