شاهد فيديو اهداف مباراة السد والعربي في الدوري القطري..مهرجان لعيال الذيب

شاهد فيديو اهداف مباراة السد والعربي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، في الجولة 5 من بطولة الدوري القطري QNB، والتي انتهت بفوز عريض للسد.

اكتسح السد مضيفه العربي بأربعة أهداف نظيفة خلال الشوط الثاني من المباراة التي عرفت إلغاء هدف بتقنية الفار خلال الشوط الأول، ليواصل فريق عيال الذيب تصدره لجدول ترتيب الدوري المحلي.

أضاع السد العديد من الفرص السهلة في الدقائق ال15 الأولى من الشوط الأول، لعل أبرزها رأسية للنجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 10 أمسك بها حارس مرمى العربي بصعوبة، قبل أن يَرد القائم الأيمن تسديدة لبغداد بونجاح من داخل منطقة الستة ياردات في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 25 استعان حكم المباراة «خميس المري» لتقنية الفيديو المساعد «فار» لإلغاء هدف للسد سجله «علي أسد الله» من تصويبة صاروخية أطلقها من على خط ال18.

وأظهرت الإعادة عرقلة بغداد بونجاح لمدافع العربي «أحمد فتحي» داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى أسد الله الذي لم يتوان عن التسديد على أقصى يسار الحارس محمود أبو الندى.

مع بداية الشوط الثاني، كثف السد محاولاته على مرمى العربي الذي تراجع مردوده البدني والفني بصورة ملحوظة، ليتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف التقدم لـ عيال الذيب في الدقيقة 59.

وأضاف قائد السد «حسن الهيدوس» الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تلقيه تمريرة من الجناح الطائر «أكرم عفيفي» ليعزز تقدم رجال تشافي هيرنانديز الذين أظهروا رغبة أكبر من أصحاب الضيافة في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث.

وعاد بغداد بونجاح ليُهدف من صناعة نجم المباراة “أكرم عفيف” عند الدقيقة 74، وبعد أقل من 10 دقائق، شارك الغاني آندري أيو في مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع من علامة الجزاء عند الدقيقة 82.

بهذه النتيجة عزز نادي السد تواجده في المركز الأول بجدول ترتيب دوري QNB القطري برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الدحيل الثاني، وبفارق 6 نقاط عن العربي الثالث.

وانتصر السد في 5 مباريات متتالية منذ افتتاح دوري نجوم قطر موسم 2022/2021، من بينهم فوز عريض على الشمال قوامه 7 أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة.

ولم يحقق العربي أي فوز على السد لأكثر من 9 سنوات، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الأحمر إلى يوم 21 ديسمبر 2012 بنتيجة 2/4 على ملعب حمد الكبير، ضمن مباريات الدوري القطري.

شاهد فيديو اهداف السد امام العربي