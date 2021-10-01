خاميس رودريجيز خارج مباريات الدوري القطري لأكثر من 15 يومًا

خرج صانع الألعاب الدولي الكولومبي «خاميس رودريجيز» من حسابات المدير الفني لنادي الريان القطري «لوران بلان» في مباراة الاهلي بالجولة الخامسة من الدوري القطري، والمقرر لها يوم غد السبت.

وكشف لوران بلان عن سبب تأجيل الظهور الأول للاعب خاميس رودريجيز بعد وصوله للدوحة قدامًا من العملاق الإنجليزي «إيفرتون» نهاية الأسبوع الماضي، في صفقة أثارت الجدل في الصحف البريطانية واللاتينية، بعد الأداء المثالي الذي قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي بمنافسات البريميرليج.

وقال لوران بلان «أعلم أن الجميع ينتظر ظهور اللاعبين الجُدد مع الريان، لكن أعتقد أن خاميس رودريجيز وستيفان نزونزي غير جاهزين للعب ضد الاهلي يوم غد السبت في الدوري القطري».

وأوضح المدرب الفرنسي «خاميس رودريجيز لديه مشكلة بسيطة ولهذا من الصعب رؤيته خلال مباراة الريان والاهلي. في الأسابيع المقبلة سنرى مع الجهاز الطبي موعد عودته للملاعب».

وسيتوقف النشاط المحلي يوم الأحد بسبب انشغال جميع المنتخبات بجولتين في تصفيات كأس العالم 2022، ما يعني أن خاميس سينتظر 15 يومًا على الأقل من أجل تسجيل مشاركته الأولى مع الريان في دوري نجوم قطر QNB.

وأكد بلان معاناة نزونزي – لاعب روما السابق – من تراجع في اللياقة البدنية بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، قائلاً «نزونزي لم يلعب أي مباراة رسمية منذ مدة طويلة (حوالي شهرين)، وعلينا الانتظار لحين استعادته لقوته».

وتابع «بالتأكيد سيكون نزونزي مع المجموعة، لكن لا أعلم إذا كان يستطيع أن يبدأ أم لا. عمومًا لم نتعاقد مع خاميس ونزونزي من أجل المشاركة في مباراة أو اثنين، إنما لمساعدة الفريق طوال الموسم».

ولم يلعب خاميس رودريجيز أي مباراة دولية منذ 13 شهرًا، عندما سجل هدف كولومبيا الوحيد في الخسارة المُذلة بنتيجة 1/6 أمام الإكوادور يوم 17 نوفمبر 2020 ضمن تصفيات مونديال 2022.