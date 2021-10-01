بعد رحيله عن الاهلي..سعد سمير قائدًا لفريق فيوتشر!

وقع اختيار المدير الفني الجديد لنادي فيوتشر «علي ماهر» على قلب الدفاع الدولي المصري السابق «سعد سمير» لتولي مهمة قيادة الفريق خلال الموسم الجديد 2022/2021، بعد أيام قليلة من انضمامه قادمًا من الاهلي.

ويعتقد علي ماهر أن سعد سمير الأنسب لقيادة فيوتشر في الموسم الجديد بسبب الخبرات التي اكتسبها رفقة الاهلي خلال السنوات الطويلة الماضية، حيث شارك في 204 مباراة في جميع البطولات، فضلاً عن أنه أكبر لاعب بين لاعبي الفريق الذين انضموا خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلنت إدارة الاهلي الأسبوع الماضي انتقال سعد سمير إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، ما يعني أنه سيكون قابل للانتقال بالمجان في يونيو 2023.

وكان سعد سمير ضمن قائمة طويلة من اللاعبين الراحلين عن صفوف الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وضمت القائمة مروان محسن وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان ومحمد حسام النجار ومحمد بيسو ومصطفى فوزي وآليو بادجي ووالتر بواليا.