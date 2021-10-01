عاجل | تشكيلة الاتحاد الاساسية امام الاهلي في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي

تعرف على تشكيلة الاتحاد الاساسية امام الاهلي في ديربي جدة في الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021.

كشف المدرب الروماني كوزمين كونترا تشكيلة الاتحاد الاساسية لمواجهة اهلي جدة، والتي لم تشهد أي تغيير عن المباراة الماضية أمام التعاون.

وسيتواجد الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، ويأتي من أمامه حمدان الشمراني، والمتألق أحمد حجازي.

وسيقود الخط الهجومي الثنائي البرازيلي المتألق رومارينيو وإيجور كورنادو، حيث سجل الأول 4 أهداف، بينما أحرز الثاني 3، وذلك من ضمن 15 هدفًا سجلهم العميد في مسابقة الدوري حتى الآن.

تشكيلة الاتحاد الاساسية اليوم امام الاهلي:

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد

عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي

عبدالرحمن العبود – إيجور كورنادو – فهد المولد

رومارينيو