عاجل | تشكيلة الاهلي الاساسية امام الاتحاد في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي

تعرف على تشكيلة الاهلي الاساسية امام الاتحاد في ديربي جدة في الجولة السابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021.

أعلن المدرب الألباني بسينك هاسي تشكيلة الاهلي الاساسية لمواجهة الاتحاد، والتي شهدت 3 تغييرات عن المباراة الماضية أمام الفيحاء.

وعاد علي الأسمري لمشاركة فيليب براداريتش خط الوسط، بدلًا من نوح الموسى، كما عاد الثنائي محمد المححد وعبدالرحمن غريب على حساب سلمان المؤشر وزياد الجهني.

بينما سيقود الخط الهجومي النجم السوري عمر السومة الذي كان بعيد كل البعد عن اداءه المعهود في المباراة الماضية أمام الفيحاء، بتسديده 3 كرات فقط، منهم واحدة على المرمى.

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم امام الاتحاد:

محمد العويس

محمد خبراني – دانكلير لويس – عبدالباسط هندي – إجزيان أليوسكي

علي الأسمري – فيليب براداريتش – محمد المجحد

الحسن نداو – عمر السومة – عبدالرحمن غريب