التوقيع تم.. بيراميدز يخطف وليد الكرتي قبل الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، بأن نادي بيراميدز نجح في الحصول على خدمات وليد الكرتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد توصله لاتفاق مع مسئولي الوداد المغربي.

وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية، إن وليد الكرتي وقع مساء أمس الخميس على عقد انتقاله لبيراميدز.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين إدارتيّ بيراميدز والوداد استمرت شهور قبل أن تتوقف للاختلاف لأسباب مادية.

وسيصبح الكرتي الصفقة السادسة لصالح بيراميدز في الصيف الحالي بعد ضم كل من: فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - حسين السيد - هشام محمد - عبد الله مجدي.

يشار إلى أن وليد الكرتي ارتبط إسمه بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية، وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري.