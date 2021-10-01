شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر كينيا بثلاثة وفود استعدادًا لمواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستسافر عبر ثلاثة وفود إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري على ثلاث مراحل.

وأوضح الرملاوي أن الوفد الأول سيسافر يوم 10 أكتوبر ويضم كل من أحمد إبراهيم إداري شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، وسيسافر الجزء الثانى من أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا إلى كينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب قبل المباراة.

وكان كارتيرون أكد على أهمية مباراة توسكر، وشدد على أنه لا بد من احترام فريق توسكر الكينى في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.