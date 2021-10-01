الامارات | الشارقة يعير الكعبي وكامارا إلى "الصقور" وكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعير الكعبي وكامارا إلى "الصقور" وكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم في تغريدة على الحساب الرسمي للنادي عبر" توتير" موافقتها على إعارة لاعب النادي والمنتخب الأولمبي سعيد الكعبي إلى صفوف فريق الإمارات حتى نهاية الموسم، والغيني عثمان كامارا إلى صفوف فريق اتحاد كلباء حتى ديسمبر المقبل، متمنية للاعبين التوفيق.

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