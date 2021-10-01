الامارات | أول تتويج لميسي مع باريس سان جيرمان.. أجمل هدف (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تتويج لميسي مع باريس سان جيرمان.. أجمل هدف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ميسي هدف باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

وتعتبر الجائزة الأولى للنجم الأرجنتيني ميسي مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله إليه قادماً من برشلونة الإسباني الذي حقق معه أكبر إنجازاته على الصعيد الفردي والجماعي لاسيما انه حقق جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" ست مرات، متفوقاً بتتويج واحد عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد حالياً.

وتفوق ميسي في المنافسة على جائزة هدف الأسبوع على أهداف جميلة أخرى مثل هدف البرازيلي أليكس تيليس مدافع مانشستر يونايتد، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، واللوكسومبورغي سيباستيان تيل مدافع فريق شيريف تيراسبول المولدوفي.

والمفارقة الحقيقية أن أول هدف لميسي بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان توجه بجائزة فردية مما تبشر جماهير "الباريسي" بإمكانية إضافة ألقاب كثيرة للنادي في المستقبل القريب.

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