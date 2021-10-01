الامارات | لحظة انفجار مفرقعة نارية بين قدمي حارس مرمى.. و"جالون" مياه فوق رؤوس المشجعين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انفجار مفرقعة نارية بين قدمي حارس مرمى.. و"جالون" مياه فوق رؤوس المشجعين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني كيفن تراب أرضاً متأثراً بـ"مفرقعة نارية" رماها مشجعون عليه خلال مباراته أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، الخميس، في الجولة الثانية للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إصابة الحارس في مشهد مثير للقلق من الشغب الجماهيري المنتشر حالياً في ملاعب أوروبا منذ السماح بعودة المشجعين إلى المدرجات بعد التعافي من كورونا، كما تداول الجمهور صوراً لقارورة مياه كبيرة تطير فوق المشجعين وسط دهشة المراقبين حول ظهور هذه المشاهد في ملعب أوروبي وتحديداً في بلجيكا.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني في المجموعة الرابعة ضمن الدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر أولمبياكوس اليوناني، ويليهما فنر بختشة التركي في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة، ومن ثم رويال أنتويرب في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

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