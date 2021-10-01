استبعاد قفشة ومحمد شريف.. كيروش يعلن قائمة المنتخب لمباراتي ليبيا في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وشهدت القائمة استبعاد قفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي وأحمد توفيق وعلي جبر وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ وسام مرسي ومهند لاشين أحمد سمير لأسباب فنية، ومحمد حمدي للإصابة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يومي 8، و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.