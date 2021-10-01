شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعقد مؤتمرا غدا للرد على قرار استبعاد شريف وأفشة وتحديد قائد المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عقد مؤتمر صحفي مساء غد السبت للرد علي قرار استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قايمة منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي ليبيا ، كما يحسم كيروش أزمة شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح من عدمه.

وفي مفاجاة قوية بعد إعلان منتخب مصر الأول قائمته استعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم والتي شهدت استبعاد ٩ لاعبين علي رأسهم ثنائي الأهلي محمد شريف و محمد مجدي أفشة.

وكششف مصدر أن الثنائي أفشة ومحمد شريف غير مصابين بعد مشاركتهما في ودية ليبريا أمس التي شهدت فوز الفراعنة 2/0 .

واغلق مسئولو منتخب مصر هواتفهم رافضين الرد علي الاسباب الحقيقة وراء استبعاد هداف الدوري المصري محمد شريف من قائمة منتخب ليبيا ونفس الآمر لمحمد مجدي افشه وباقي المستبعدين.

واستبعد البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب، الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحي،وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى :

-علي جبر

-أحمد توفيق

-كريم حافظ

-سام مرسي

-محمد مجدي أفشة

-مهند لاشين

-مصطفى فتحي

-أحمد سمير

-محمد شريف

-أحمد ياسر ريان.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.