شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخسر أمام القناة بثنائية وديا في معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة للخسارة أمام نظيره القناة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بنتيجة هدفين مقابل لا شى ضمن معسكر الفريق بالاسماعيلية وذلك أستعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

وتنطلق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 25 من الشهر الجارى عقب أعلان رابطة الأندية عن وضع جدول مباريات منتظم لكل هذا الموسم .

وقام محمد عودة باشراك معظم اللاعبين المقيدين بالقائمة على مدار شوطي اللقاء للوقوف على الحالة الفنية بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين يخضعون للتجربة حاليًا.

يذكر أن الفريق سيخوض مباراتين أخريين يومي 5 و7 أكتوبر، مع فريقي طلائع الجيش وبيراميدز على التوالي، خلال معسكره بالإسماعيلية.