شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قائد منتخب مصر أمام ليبيا رغم انضمام أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى خلال الفترة المقبلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 رغم استدعاء أحمد فتحى لاعب بيراميدز إلى قائمة المنتخب الوطنى لقائمة مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 .

وسبق ونشبت أزمة بين الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى وأحمد فتحى على عدم منحه شارة قيادة منتخب مصر باعتبار لاعب بيراميدز الأحق بها، لأنه أقدم لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر.

وسبق أن صرح البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى هو قائد الفراعنة خلال المرحلة الحالية ثم جاء ضياء السيد للتأكيدعلى المعلومة .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.