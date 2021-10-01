شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج المجموعة الثانية و الثالثة ( القاهرة وقناة ) من دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت 6 مباريات في إفتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2021/2022 في مجموعة القاهرة والقناة ، حيث تمكن بورتو السويس من اقتناص فوزا غاليا على حساب مضيفه فريق الترسانة بهدفين لهدف أحرزهما المهاجم محمد شاهين، فيما سجل هدف الترسانة أحمد العش.

وتمكن فريق وادى دجلة من اكتساح بنها برباعية مقابل هدف عن طريق عمرو ثابت في مرماه ومصطفى طلعت ورفيق كابو هدفين وسجل لفريق بنها إسلام أسامة.

وتعادل بور فؤاد مع السكة الحديد بهدف لمثله حيث تقدم بور فؤاد عن طريق عبد الله عبد الرؤوف في الشوط الأول وتعادل السكة بهدف محمد أحمد ريعو من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتعادل الانتاج الحربي مع الاتصالات بهدف لمثله حيث تقدم الإنتاج عن طريق حسن ياسين في الشوط الأول ثم تعادل حميد علي الاتصالات في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وفاز الداخلية على بتروجت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عن طريق أسماعيل بامبا وأسامة كاجو ومحمود عبد الحكيم باالشوط الأول وسجل هدف بتروجت اسلام كانو.

وفي الشوط الثاني تمكن عبد الرحمن السكرأن من تسجيل الهدف الثاني لبتروجت ثم سجل سمير فكرى الهدف الرابع الداخلية وتمكن حسام البدري من تسجيل الهدف الثالث لبتروجت في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وخسر منتخب السويس على ملعبه من زد بهدف سجله محمد أشرف في الدقيقة 29 من الشوط الثاني.