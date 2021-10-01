شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدعم لاعبيه المنضمين للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدزعبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا للاعبين الأربعة المنضمين لقائمة المنتخب الوطنى معلقة:" رباعي بيراميدز في قائمة المنتخب لمباراتي ليبيا، كل التوفيق للاعبينا وللمنتخب المصري".



بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

استبعد البرتغالي كيروش،الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحي، لاعبى المنتخب الوطني، من قائمة الفراعنة أمام ليبيا، قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الاعتماد على طريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وتحديدا فى مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى :

-علي جبر

-أحمد توفيق

-كريم حافظ

-سام مرسي

-محمد مجدي أفشة

-مهند لاشين

-مصطفى فتحي

-أحمد سمير

-محمد شريف

-أحمد ياسر ريان.