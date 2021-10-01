شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس مد راحة شريف وأفشة بعد استبعادهما من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي موقف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق الأحمر من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي بدءا من الأحد المقبل على ملعب مختار التتش أو منحهما راحة إضافية، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر النهائي لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

واشتكى ثنائي الأهلي شريف وأفشة من الإجهاد طوال الفترة الماضية وحصلا على فترة راحة قصيرة بعكس باقي اللاعبين، وكان الجهاز الفني يرغب في منحهما راحة إضافية للتعافي من حالة الإجهاد التي تسببت في تراجع مستوى الثنائي مع الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح شريف وأفشة راحة إضافية وإعفائهما من الانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من الأحد المقبل مستغلين عدم وجود ارتباطات في الفترة الحالية ، خاصة بعد استبعاد الثنائي من قائمة الفراعنة النهائية لخوض مباراتي ليبيا.

وجاء استبعاد شريف وأفشة من قائمة المنتخب لمنحهما الفرصة في الحصول على فترة راحة كافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا في رحلة الفوز باللقب المتوج به في آخر موسمين.