شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محمد شريف فوجئ بقرار استبعاده من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من محمد شريف مهاجم الأهلى، إن اللاعب تفاجأ بقرار استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.

أضاف المصدر إن محمد شريف علم باستبعاده من قائمة المنتخب النهائية عن طريق وسائل الإعلام، وإنه لم يتلقى أى اخطار من الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش، لافتًا إلى إن اللاعب تفاجئ بعدم وجود اسمه ضمن القائمة رغم حديث ضياء السيد المدرب العام للمنتخب معه أمس عقب ودية ليبيريا وطالبه بالتركيز لكونه مهاجم المنتخب فى المرحلة المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

شهدت القائمة استبعاد كلا من علي جبر وكريم حافظ ومهند لاشين ومحمد شريف ومحمد حمدي ومحمد مجدي أفشة وسام مرسي وأحمد توفيق وأحمد ياسر ريان ومصطفى فتحي وأحمد سمير، وتعد المفاجأة في استبعاد ثنائى الأهلي محمد شريف وأفشة رغم أن الأول أحرز هدفي الفوز في مباراة ليبيريا الودية.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي ليبيا لضمان المنافسة على الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022 ، لاسيما أن منتخب أحفاد عمر المختار هو أقوى المنافسين للفراعنة على الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات.