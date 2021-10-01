شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شكل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد.. "12 عضو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، من 12 عضوا، حيث سيتم فتح باب الترشح بداية من غد، السبت، لمدة 7 أيام متتالية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب المحدد له يوم 19 نوفمبر المقبل.

وتقام انتخابات نادى الزمالك وفقا للائحة الإسترشادية التى تنص على أن مجلس الزمالك الجديد سيتكون من:"رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء مـن الشباب عضو فأكثر"، ويعد العضو الشاب هو من يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما يوم فتح باب الترشـح وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة.

وتشهد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر المقبل، مناقشة 8 بنود ومنهم بينهم بند انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة قلعة ميت عقبة لمدة 4 سنوات مقبلة.