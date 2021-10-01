شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المستبعدين من قائمة المنتخب أمام ليبيا.. مفاجأت بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب، الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحي، لاعبى المنتخب الوطني، من قائمة الفراعنة أمام ليبيا، قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الاعتماد على طريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وتحديدا فى مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى :

-علي جبر -أحمد توفيق -كريم حافظ -سام مرسي -محمد مجدي أفشة -مهند لاشين -مصطفى فتحي -أحمد سمير -محمد شريف -أحمد ياسر ريان. فيما جاءت القائمة المستدعاة كالتالى :

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وشهدت الأيام الماضية تفكير الخواجة فى أكثر من طريقة مثل 4 / 3 / 3 و 4 / 4 / 2 ، قبل أن يحسم الأمر مع معاونيه ويعتمد طريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع الفراعنة.

وأبدى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، سعادته بأداء ونتيجة المباراة الودية للفراعنة أمام ليبيريا باستاد برج العرب، قبل مواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا على حساب ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف.

وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة:" نعمل مع الظروف المتاحة لنا، اللاعبون تمرنوا معنا مرتين قبل مباراة ليبيريا ، وقدموا ما عليهم وأنا راض تماما عما قدموه".

تابع كيروش :" لم ألعب للفوز، ولكن لعبت لتحقيق بعض الأهداف المهمة وبالفعل استفدت كثيرا من المباراة، كما أننى لم أحدد طريقة لعب معينة ولكن طريقتى هى اللعب من أجل الفوز".

أضاف :" نركز الأن فى مباراة ليبيا المقبلة يوم الجمعة فى تصفيات كأس العالم، فهى حياة أو موت بالنسبة لنا، ومنتخب مصر فريق كبير يضم لاعبين مميزين ولا يحتاج المنتخب لثورة تصحيح كما يردد البعض".