شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البليدة الجزائري يهزم الميناء اليمنى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق اتحاد البليدة الجزائري في الفوز على فريق الميناء اليمني بنتيجة 65/85 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة برج العرب مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولي البطولة العربية لكرة السلة التى تقام بالاسكندرية .

جاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر البليدة الجزائرى علي فتراتها، ونجح في تحقق فوزا سهلا هو الاول له في البطولة، بعد خسارته أمام الفتح المغربي في افتتاح البطولة.

وجاءات نتائج فترات المباراة كالتالي:

-الفترة الأولى ١٩/٢١ لصالح فريق بليدة

-الفترة الثانية ٣٧/٤٧ لصالح فريق بليدة

الفترة الثالثة ٤٧/٦٦ لصالح فريق بليدة

الفترة الرابعة ٦٥/٨٥ لصالح فريق بليدة