الامارات | بوفون "العجوز" يصعق أصدقاءه بـ "حجر ورقة مقص".. ويرقص كالطفل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون "العجوز" يصعق أصدقاءه بـ "حجر ورقة مقص".. ويرقص كالطفل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون وهو يهزم زملاءه بفريقه الحالي بارما -أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم- في لعبة حجر ورقة مقص الشهيرة.

وأظهر الفيديو بوفون (43 عاماً) وهو يتمتع بروح الدعابة مضفياً روح الدعابة والحماس بين زملائه الشباب في النادي الذين طاروا فرحاً مستمتعين بأجواء المرح التي عادة ما تعكس الروح القوية للحارس الأسطوري.

يذكر أن بوفون رحل عن يوفنتوس في الصيف الحالي للدفاع عن ألون ناديه بارما الذي شهد انطلاقته الصاروخية قبل 20 عاماً، ويسعى إلى إنقاذ النادي وقيادته للعودة مجدداً إلى الدرجة الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news