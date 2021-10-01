لاعب ليفربول السابق : عدم تجديد تعاقد محمد صلاح يدعو للقلق

الشارقة - اميمة ياسر - علق جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق ، على موقف صلاح عبر صحيفة «التلجراف» البريطانية، قائلًا:" الإشادة والتعاطف قلبيًا مع روجر هانت بعد وفاته هى مجرد تذكير بأن أفضل لاعبي كرة القدم غالبًا ما يتم تقديرهم بعد فترة طويلة من توقفهم عن اللعب".

وأضاف:" قال كلوب مؤخرًا لا يمكن أن تسمى أسطورة إلا بعد التقاعد، هناك تردد في الاعتراف بعظمة اللاعب عندما تكون أمامنا، والحقيقة المرة أنه في بعض الأحيان يكون فقط في الموت إرث اللاعب معترفًا به تمامًا".

وتابع:" محمد صلاح لاعب كرة قدم، لا توجد علامة على أن عقدًا جديدًا بات وشيكًا، وهذا شئ يدعو للقلق، من الممكن أن يغادر صلاح في صفقة انتقال مجانية، سيكون خطأ جسيمًا ترك الوضع يطول إلى هذا الحد".

وواصل:" أتفهم أن الوضع ليس مباشرًا مثل قول أعطي اللاعب ما يريد، دون التفكير مليًا في العواقب المالية، يجب أن تأتي الأموال من مكان ما، وتم توثيق كيفية إدارة ليفربول لأعمالهم بشكل جيد، وهم لا يريدون خلق أوضاعًا تسبب ضررًا ماليًا طويل الأجل من خلال الاتفاق على أجور تزيد عن 400 الف جنيه إسترليني في الأسبوع".

وأكد كاراجر:" وجهة نظري المضادة هى أن اللاعبين الاستثنائيين يجب معاملتهم باستثناء أيضًا".

وأشار:" لقد تعهد كلوب بأن صفقة جوردان هندرسون، قائد ليفربول، سيتم حلها بعد مأزق قصير وتم ذلك فورًا، لكنه يقول أنه غير مشارك في مفاوضات صلاح، هذا يبدو غريبًا، إذا كان هناك سبب وجيه لعدم حل مشكلة عقد صلاح بنفس الإلحاح، لايزال ينبغي عليه تقديم تفسير لهذا الموقف".

وأوضح:" عندما نتحدث عن نهضة ليفربول فإننا غالبًا ما نركز على تأثير فان دايك وأليسون وكيف أخذوا الفريق لمستوى آخر، هذا عادل ولكن يجب ألا ننسى أن الأساس كان موجودًا بسبب التأثير المباشر لصلاح، والذي كان بالفعل في طريقه لتسجيل 44 هدفًا في موسمه الأول عندما وقع فان دايك لليفربول".

وشدد:" بعد 25 عامًا من الآن سيتذكر المشجعون تلك الفترة ويعترفون بمدى حظهم لمشاهدة أهداف صلاح، سيعيدون مشاهدة مقاطع الفيديو ويرون إحصاءاته بشعور من الرهبة".

وأتم:" آمل ألا ينظروا للوراء ويتسألوا..لماذا بحق السماء غادر صلاح قبل أن يتمكن من التغلب على الرقم القياسي لروجر هانت؟"