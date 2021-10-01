شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن ميداليتين فى الدورى العالمى للكاراتيه بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمن لاعبى منتخب الوطنى للكاراتيه ميداليتين فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بروسيا ، بعد تأهل الثنائي عبد الله ممدوح وعلى الصاوى الى منافسات الدور النهائي..

وتأهل عبد الله ممدوح الى الدور النهائي بمنافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه حيث فاز على لاعبى إيطاليا و المجر و بلجيكا .

كما نجح علي الصاوي فى التأهل للدور النهائي لوزن تحت 67 كجم كوميتيه رجال بعد فوزه على لاعب بلجيكا بالدور نصف النهائي