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مصر تضمن ميداليتين فى الدورى العالمى للكاراتيه بروسيا

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القاهرة - سامية سيد -  

ضمن لاعبى منتخب الوطنى للكاراتيه ميداليتين فى منافسات الدورى العالمى الذى يقام بروسيا ، بعد تأهل الثنائي عبد الله ممدوح  وعلى الصاوى الى منافسات الدور النهائي.. 

 

وتأهل عبد الله ممدوح الى الدور  النهائي بمنافسات وزن  تحت  75 كجم كوميتيه  حيث فاز على لاعبى إيطاليا و المجر و بلجيكا .

 

كما نجح علي الصاوي فى التأهل للدور النهائي لوزن تحت 67   كجم  كوميتيه رجال بعد فوزه على لاعب بلجيكا  بالدور نصف النهائي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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