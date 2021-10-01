شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم المصرى محمد حسن يدير نهائى كأس العالم للصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولي المصري محمد حسن لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالات يوم الأحد المقبل بلتوانيا.
وتجهز لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح الذي تسلم مهام اللجنة اعتبارا من اليوم لتكريم الحكم المصري محمد حسن فور عودته بشكل يتناسب مع حجم الانجاز الكبير.
وتقام المباراة النهائية بين البرتغال والأرجنتين حامل اللقب في النسخة الماضية.
وسيواجه البرتغال في النهائي منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الماضية والذي أزاح غريمه منتخب البرازيل بطل العالم 5 مرات من نصف النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.
وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم لكرة الصالات 2021 المقامة في ليتوانيا لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره الصعب بركلات الترجيح (4ـ3) على مفاجأة البطولة كازاخستان الذي بلغ هذا الدور لأول مرة في تاريخه.