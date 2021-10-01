الحكم المصرى محمد حسن يدير نهائى كأس العالم للصالات

وسيواجه البرتغال في النهائي منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الماضية والذي أزاح غريمه منتخب البرازيل بطل العالم 5 مرات من نصف النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم لكرة الصالات 2021 المقامة في ليتوانيا لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره الصعب بركلات الترجيح (4ـ3) على مفاجأة البطولة كازاخستان الذي بلغ هذا الدور لأول مرة في تاريخه.