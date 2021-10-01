شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن توسكر الكينى: لن نتهاون أمام أى منافس.. وهدفنا التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لا بد من احترام فريق توسكر الكينى في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح كارتيرون لموقع الزمالك الرسمى أنه يدرس الفريق المنافس في الفترة الحالية من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لاستغلالها في المباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب وشدد المدير الفني على أن فريقه لن يتهاون أمام المنافس وسيلعب بجدية وتركيز للعودة من كينيا بنتيجة إيجابية.

وخاض الزمالك ودية مع بيراميدز بالأمس استعدادا لتوسكر الكينى وانتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات، وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.