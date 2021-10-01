شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع عماد السيد بفرمان طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت اللجنة الفنية للنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة من التعاقد مع عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندرى الحالى والزمالك والطلائع السابق لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش الذى أوصى بالتعاقد مع الحارس قبل غلق باب القيد الصيفى ، وفتحت اللجنة الفنية خطوط التفاوض مع زعيم الثغر لشراء الحارس ورحبت إدارة الاتحاد السكندرى بالصفقة فى ظل وضع عماد السيد على قائمة الانتظار وخروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن.

وتعاقد الاسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع عصام صبحى الظهير الايسر السابق للمقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة والاهلى السابق.

ويدرس الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة طلعت يوسف مد معسكر الفريق بالإسكندرية والذى بدأ الأحد الماضى ويستمر حتى 12 أكتوبر المقبل حيث يرغب جهاز الدراويش فى زيادة مدة المعسكر لإبعاد الفريق الاصفر عن أجواء انتخابات مجلس الادارة الحالية لاسيما فى ظل تحديد 25 أكتوبر المقبل موعداً لإنطلاق مسابقة الدوري فى ثوبها الجديد.

وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الإتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر المقبل ، ثم المقاولون العرب يوم 6 ، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.