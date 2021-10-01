7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يحدد قوائم الأعضاء لاختيار مجلس جديد لإدارة النادى، و الوحدة الإماراتى يقدم عرضًا مغريًا لموسيمانى للرحيل عن الأهلى.

الزمالك يحدد قوائم الأعضاء لاختيار مجلس جديد لإدارة النادى

تحدد إدارة نادى الزمالك، فى الساعات الجارية، قوائم أعضاء الجمعية العمومية "الناخبين" الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات المقبلة الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون النادى لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد إعلان إدارة النادى أن أمس الخميس، كان بمثابة المهلة الأخيرة أمام الأعضاء لتسديد اشتراكات العام الجديد حيث لن يحق التصويت فى الانتخابات لمن لم يسدد اشتراكه قبل أمس الخميس -وفقا لبيان النادى الرسمي-، حيث أعلن حسام المندوه، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة قلعة ميت عقبة، بأن أى عضو تبقى عليه مستحقات مالية قبل نهاية أمس الخميس، لن يكون له حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وفقًا للائحة الاسترشادية التى من المقرر، أن تجرى عليها الانتخابات.

الوحدة الإماراتى يقدم عرضًا مغريًا لموسيمانى للرحيل عن الأهلى

تلقى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى عرضًا مغرياً من الوحدة الاماراتى للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء، حيث يحصل بيتسو على 1.8 مليون دولار في الموسم الواحد، وحرص مسئولو الوحدة الاماراتى على التحدث مع مويرا زوجة موسيمانى ووكيله أعماله لإستطلاع رأيها بشأن تولى المدرب الجنوب افريقى المسئولية الفنية للوحدة الاماراتى لاسيما بعد فشل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك بعد تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

عودة المفاوضات بين بيراميدز والوداد حول انتقال وليد الكرتى

شهدت الساعات الأخيرة عودة المفاوضات من جانب نادى بيراميدز والوداد المغربى، حول انتقال المغربى وليد الكرتى جناح الوداد إلى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تعثرت تلك المفاوضات خلال الفترة الماضية وشهدت رفض الوداد انتقال لاعبه إلى صفوف بيراميدز قبل أن تشهد الساعات الأخيرة انفراجة بعودة المفاوضات مرة أخرى.

كارتيرون يغادر القاهرة بعد منح لاعبى الزمالك "راحة" عقب ودية بيراميدز

غادر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، القاهرة، من أجل قضاء إجازته بعد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 5 أيام، عقب خوض مباراة بيراميدز الودية، التى جمعت الفريقان، والتى انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل فريق الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

محمد حمدى أول المستبعدين من قائمة المنتخب للإصابة

تأكد استبعاد محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم، بعد إصابته بجزع فى أربطة الركبة.

رسمياً .. الأهلى يعلن بيع ناصر ماهر لفيوتشر أف سى

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمى بيع ناصر ماهر، صانع العاب الفريق إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكشف الموقع الرسمى للقلعة الحمراء قيام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.‎

رابطة الأندية تتجه لإقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى وجدول مضغوط للمباريات

تعقد رابطة الاندية اجتماعا مهما غدا السبت، بمقرها الجديد، لحسم شكل الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري بعد عرض اكثر من تصور على الأندية خلال الأيام الماضية.