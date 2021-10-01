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دورى ولا دولى.. خلاف بين نجوم الرياضة حول لاعب الأهلى محمد شريف

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القاهرة - سامية سيد - دورى ولا دولى.. كلمات  تسببت فى الصراع والانقسام بين نجوم الكرة حول تصنيف محمد شريف لاعب الاهلى،  وذلك على هامش مشاركة اللاعب فى مباراة المنتخب امام ليبيريا وديا فى إطار الاستعداد لمواجهة ليبيا فى تصفيات كأس العالم

 

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شهدت الساعات الماضية تصريحات  لفاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن محمد شريف وقال فاروق جعفر في تصريحات بالاستوديو التحليلى لمباراة مصر وليبيريا الودية على قناة أون تايم سبورتس: محمد شريف المهاجم رقم واحد ولكنه "لسه مش لاعب دولى" فهو يحتاج للوقت والمساحة لاكتساب الخبرات وبحاجة إلى جزئية الثقة، وكذلك أكرم توفيق واللاعب الدولى غير الدورى ، وهو ما استفز نجوم الكرة خاصة وان محمد شريف سجل هدفى فوز الفراعنة فى اللقاء الودى امام ليبيريا. 

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ورد شريف عبدالمنعم نجم الاهلى السابق فى تصريحات لليوم السابع أن محمد شريف طالما يلعب للنادى الأهلى فهو لاعب دولى محترف على قدر كبير من الخبرة والمسؤولية مثله مثل اى لاعب يرتدي قميص الأهلى قائلا :" أى لاعب فى الأهلى مش شريف بس ، بيكون  دولى ومحترف ومختلف عن غيره

 

وأصاف ترافولتا الكرة المصرية أن هدفى شريف ليس السبب فى ذلك بل أن تحركاته داخل الملعب وخاصة فى منطقة الجزاء تثبت انه لاعب كبير ومميز ومن النادى الأهلى"

 

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اما  احمد بلال نجم الاهلى السابق فأكد  ان أى لاعب أساسي فى الأهلى يعد لاعبا دوليا فى ظل مشاركة القلعة الحمراء فى بطولات افريقية ودولية ، وليس محلية فقط. 

 

وقال بلال فى تصريحات لليوم السابع ان محمد شريف لاعب القلعة الحمراء توج مع الأحمر ببطولتى افريقيا و يلعب أساسيا لفريقه ، وراى الجميع تحركاته فى الملعب سواء مع الاهلى او المنتخب..

 

وعن تصنيفه انه لاعب محلى أشار بلال أنه غير مقبول ذلك،  فكان من الممكن ان يقال انه لم يدخل فى فورمة المنتخب ، أو يحتاج وقت للانضمام مع طريقة لعب المنتخب لكن  مقولة لاعب محلى فهنا الامر صعب جدا جدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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