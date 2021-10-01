شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لضربة البداية الأفريقية أمام بطل النيجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق الكرة بالنادي الأهلي لتحقيق بداية قوية في بطولة أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر عامين و10 مرات وهو الرقم القياسي، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

في التقرير التالي ، نلقى الضوء على ترتيبات واستعدادات الأهلي لمباراة الحرس الوطني في بطولة أفريقيا وإلى التفاصيل:

س_ ما هو موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر ببطولة أفريقيا؟

ج: حسب المعلومات الواردة من النيجر فإن نادي الحرس الوطني حدد يوم 16 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراة الفريقين.

س:هل حدد الأهلي موعد السفر إلى النيجر؟

ج: لم يُعلن مسئولو القلعة الحمراء حتى الأن موعد السفر بشكل رسمي لكن الدلائل تُشير إلى أن السفر سيكون قبل المباراة بـ3 أيام.

س:كيف يُجهّز الأهلي للمباراة المرتقبة؟

ج: مسئولو الأهلي فتحوا خط إتصالات مع السفارة المصرية بالنيجر من أجل الترتيب لمباراة المارد الأحمر في مباراة الحرس الوطني ببطولة أفريقيا.

وأجرى مسئولو الأهلي إتصالات مع نظراؤهم في السفارة المصرية بالنيجر من أجل معرفة عدة أمور خاصة بالرحلة والأجواء هنا وملعب المباراة والطقس وملاعب التدريب غيرها من ترتيبات المباراة.

س_هل يسافر الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة؟

ج: نعم ..حسم الأهلي هذا الأمر وتقرر سفر الفريق بطائرة خاصة.

س: ما هو برنامج تدريبات الأهلي لمباراة بطل النيجر؟

ج: الاهلي تدرب الايام الماضية استعداداً لرحلة النيجر وخاض الفريق مباراة ودية أمام الغابة فاز فيها بدلاء الأهلي بسباعية نظيفة وحصل الفريق على راحة 3 أيام منذ أمس حتى غداً السبت ثم يعاود التدريبات الأحد استعداداً للمباراة المرتقبة وأن كان لاعبي الأهلي الدوليين يغيبون حالياً عن تدريبات الفريق لتواجدهم مع المنتخب الوطني كما يتواجد بعض لاعبي الفريق الأجانب مع منتخبات بلادهم.