شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: طارق حامد رقم واحد في وسط الملعب وكيروش سيفاضل بين السولية والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد مجدى نجم الزمالك السابق، أن طارق حامد لاعب القلعة البيضاء هو عنصر أساسى في وسط ملعب المنتخب الوطنى، بينما يمكن المفاضلة بين باقى اللاعبين للعب بجواره، وقال مجدى في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: لا يمكن تقييم أداء كيروش في خلال يومين أو ثلاثة، ومنتخب ليبيريا أيضاً دون المستوى وتم اختياره لهدف محدد وهو تجربة اللاعبين، وكيروش لا يمكنه أن يضع الكثير من الخطط في الوقت الحالى، ولكن الأهم هو الخروج من مباراة ليبيا بالنقاط الثلاث، والنتيجة هى الأهم في المرحلة الحالية.

أضاف: عبد الله السعيد ثبت أقدامه في وسط الملعب مع كيروش، وكذلك رمضان صبحى رغم أنه شارك لدقائق قليلة، لكنه غير من شكل اللقاء، وهذا الثنائى ترك بصمة بعد أدائهما في ودية ليبيريا، ومن الصعب اللعب بالسعيد وأفشة معاً لأن أفشة لا يمكنه اللعب على الأطراف، ولكن يمكن الاعتماد على السعيد داخل مصر وعلى أفشة في المباريات خارج أرضنا.

واصل: طارق حامد رقم واحد في وسط الملعب ويمكن المفاضلة بين الننى والسولية بعد ذلك من الجهاز الفنى، ولكن أعتقد أن الننى بعد عودته من الإصابة سيكون له دور مع المنتخب، وأيمن أشرف لا يؤدى الأدوار الهجومية بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر، ولا يوجد لاعب ضمن مركزه في المنتخب الأمر يرتبط بالأداء.

وعن أفضل تشكيل لمباراة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قال مجدى: الشناوى، الونش، حجازى، أحمد فتوح، أحمد توفيق أو أكرم، طارق حامد، السولية، محمد صلاح وعبد الله السعيد وزيزو ومحمد شريف.