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انطلاق أولى مباريات الدورى الممتاز لنادى بورفؤاد بمواجهة السكة الحديد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، أولى مباريات الدورى الممتاز "ب"، لنادى بورفؤاد الرياضى فى محافظة بورسعيد، مع نادى السكة الحديد على ملعب الأول بمدينة بورفؤاد.

يحضر اللقاء، الذى بدأ فى الثانية والنصف ظهراً، العشرات من أعضاء الجمعية العمومية للنادى ورئيس النادى الدكتور جاسر الشاعر، ونائبه أشرف حجاج، وأحمد رضوان، عضو مجلس الإدارة، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

ويدير اللقاء من منطقة مطروح كل من: حسين الكريمي، حكم ساحة، ويساعده: رمضان هنداوي، وعبد الله محمد.

وبدأ فريق المباراة بتشكيل مكون من: أشرف بخيت فى حراسة المرمى، أمامه فى خط الدفاع: محمود سعد، وحسن عبده، وأحمد فرج، وفى خط الوسط كل من: أحمد فؤاد، وعبد الله عبد الرؤوف، وأحمد صبحي، وسامى عبدالستار، وفى الهجوم كلا من: محمد جمال، ومحمد نصر، وأحمد ميزار.

انطلاق المباراة بين بورفؤاد والسكك الحديد
انطلاق المباراة بين بورفؤاد والسكك الحديد

 

قبل بداية المباراة
قبل بداية المباراة

 

فريق السكة الحديد بملعب بورفؤاد
فريق السكة الحديد بملعب بورفؤاد

 

فريق السكة الحديد
فريق السكة الحديد

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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