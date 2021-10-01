شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى مباريات الدورى الممتاز لنادى بورفؤاد بمواجهة السكة الحديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، أولى مباريات الدورى الممتاز "ب"، لنادى بورفؤاد الرياضى فى محافظة بورسعيد، مع نادى السكة الحديد على ملعب الأول بمدينة بورفؤاد.

يحضر اللقاء، الذى بدأ فى الثانية والنصف ظهراً، العشرات من أعضاء الجمعية العمومية للنادى ورئيس النادى الدكتور جاسر الشاعر، ونائبه أشرف حجاج، وأحمد رضوان، عضو مجلس الإدارة، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

ويدير اللقاء من منطقة مطروح كل من: حسين الكريمي، حكم ساحة، ويساعده: رمضان هنداوي، وعبد الله محمد.

وبدأ فريق المباراة بتشكيل مكون من: أشرف بخيت فى حراسة المرمى، أمامه فى خط الدفاع: محمود سعد، وحسن عبده، وأحمد فرج، وفى خط الوسط كل من: أحمد فؤاد، وعبد الله عبد الرؤوف، وأحمد صبحي، وسامى عبدالستار، وفى الهجوم كلا من: محمد جمال، ومحمد نصر، وأحمد ميزار.



انطلاق المباراة بين بورفؤاد والسكك الحديد



قبل بداية المباراة



فريق السكة الحديد بملعب بورفؤاد