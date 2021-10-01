خاص.. كيروش يجتمع بالجهاز الفني لغربلة قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد تسعة لاعبين من قائمة المنتخب تحضيرا لمواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الجهاز الفني للمنتخب أعلن قائمة مكونة من 33 اسما شاملة تضمن 24 لاعبا محليا خاضوا مواجهة ليبيريا الودية بالإضافة إلى تسعة لاعبين محترفين من المنتظر انضمامهم للمعسكر.

وعلم يلا كورة أن كيروش يجتمع بالجهاز الفني للمنتخب خلال الوقت الحالي من أجل تقليص قائمة المنتخب من 33 اسما إلى 24 لاعبا فقط بينهم أربعة حراس مرمى.

ويتجه كيروش لاستبعاد خمسة لاعبين محليين وثلاثة محترفين للاعتماد على قائمة نهائية مكونة من 24 لاعبا بينهم ستة محترفين في مواجهة ليبيا.

وكان منتخب مصر فاز على ليبيريا وديا بنتيجة (2-0) استعدادا لاستئناف مشوار الفريق في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر التي يحتل خلالها الفراعنة المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ليبيا.

يُذكر أن المنتخب سيواجه نظيره الليبي يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة للتصفيات، قبل خوض الجولة الرابعة في بني غازي يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري.