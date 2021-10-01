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العين السعودي لمصراوي: فؤاد انضم لـ "فاركو" بدون مقابل.. وسينجح في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث الرسمي باسم نادي العين السعودي، أحمد راشد، إن نادي فاركو قد تعاقد مع لاعبهم محمد فؤاد عقب انتهاء عقده.

وكان نادي فاركو الصاعد حديثًا لدوري we المصري، قد أعلن تعاقده مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا؛ لتدعيم صفوف فريقه، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي العين السعودي، في تصريحات خاصة لمصراوي:"محمد فؤاد انتهت مدة عقده مع العين كلاعب مواليد وأصبح لاعبًا حرًا وانتقل لصفوف فاركو بدون أي مقابل مادي".

وبسؤاله عن مميزات اللاعب، ردّ راشد، قائلاً:"لاعب مهاري جيد واكتسب خبرة واسعة جدًا بعد عدة تجارب في عدة أنديه سعودية وأصبح يمتلك بصمة خاصة قيادية".

وأتم المتحدث الرسمي باسم نادي العين السعودي تصريحاته بقوله:"أتوقع أن ينجح اللاعب بشكل كبير مع فاركو بالدوري المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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